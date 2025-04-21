Старейший завод Кургана, которым владеют москвичи, увеличил прибыль на 153%

Старейший завод «Кургансельмаш», производящий оборудование для сельского хозяйства, увеличил чистую прибыль на 153%. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«Чистая прибыль за 2024 год: 377 тысяч рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (149 тысяч). Рост: 153%», — сообщается в бухгалтерской отчетности завода.
Доходы за прошлый год выросли на 6%. Они увеличились со 128,3 до 136,5 миллиона рублей.
Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском заводе холдинга из США резко упала выручка. За прошлый год доходы предприятия «ВНТС» снизились с 451,2 до 276,4 миллиона рублей. В компании, производящей нефтегазовое оборудование, сокращение выручки связывают с производством новой линейки оборудования и реструктуризацией экспортных поставок.
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