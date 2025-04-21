Преследователь, разбивший кирпичами спа-салон жительницы Кургана, попал на видео

Преследователь бизнесмена и общественницы Аллы Сагояковой попал на камеры видеонаблюдения, когда кирпичами разбивал стекла и двери в ее новом спа-салоне по улице Кирова. Видео налета хулигана предпринимательница опубликовала в соцсетях.
На кадрах видеокамеры видно, как у здания спа-салона мужчина в маске выкладывает кирпичи из сумки. После этого он кинул их и разгромил несколько окон и двери. Всего хулиганом было выпущено шесть кирпичей. Затем злоумышленник спешно скрылся во дворе дома. «Наверное, ему очень хотелось в спа-салон, но он пришел в 23:53, а он работает до 21:00», — прокомментировала видео Сагоякова.
Инцидент с налетом на спа-салон произошел в конце марта. По данному факту было написано заявление в полицию. По словам предпринимательницы преследователь не дает ей покоя уже около года. Саогоякова отмечала, что он требует от нее какой-то миллион рублей.
До этого он уже разбивал иномарку. По ее словам, тогда хулиганом был ее бывший сосед, который считает себя якобы цыганом. Он неоднократно писал гадости и угрозы в подъезде и на стенах, портил входные группы и домофоны. Мужчина начал вести себя неадекватно после того, как перестал быть главным по дому и поменял место жительства.
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