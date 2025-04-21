21 апреля 2025
19 апреля 2025

ОМС по принципу ОСАГО: новая схема компенсаций за некачественную медпомощь

Петербургский депутат предложил упростить получение компенсаций за медуслуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Если пациент пострадал от некачественных медицинских услуг, он сможет получить компенсацию от страховой компании
Если пациент пострадал от некачественных медицинских услуг, он сможет получить компенсацию от страховой компании Фото:

Депутат петербургского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь предложил концепцию федерального законопроекта, призванного упростить порядок получения компенсаций гражданами за некачественную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Новая схема предполагает внедрение механизма, схожего с действующим в автостраховании ОСАГО.

«Разработал концепцию федерального законопроекта о существенном упрощении порядка получения компенсации гражданами РФ за некачественные медицинские услуги», — пишет Рябоконь в своем telegram-канале. Если пациент пострадал от некачественных медицинских услуг, он сможет получить компенсацию от страховой компании вне суда, а затем права требования к медорганизации перейдут к страховщику.

Вопрос причинения вреда здоровью пациентов стоит остро как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Медицинские организации, оказывающие некачественную помощь, редко несут реальные финансовые последствия: оплату они получают в любом случае, а процесс получения компенсации для пациента сложен и требует судебного разбирательства. Новая концепция предполагает, что страховые компании станут более заинтересованы в контроле качества услуг, ведь именно им придется выплачивать компенсации пациентам.

Если законопроект будет принят, пострадавший пациент сможет обратиться за компенсацией непосредственно в свою страховую компанию по ОМС. Страховая компания, выплатив компенсацию, получит право взыскать ущерб с медицинской организации, оказавшей некачественную помощь. Такой подход уже давно и успешно применяется в автостраховании (ОСАГО).

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Депутат петербургского Законодательного Собрания Андрей Рябоконь предложил концепцию федерального законопроекта, призванного упростить порядок получения компенсаций гражданами за некачественную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Новая схема предполагает внедрение механизма, схожего с действующим в автостраховании ОСАГО. «Разработал концепцию федерального законопроекта о существенном упрощении порядка получения компенсации гражданами РФ за некачественные медицинские услуги», — пишет Рябоконь в своем telegram-канале. Если пациент пострадал от некачественных медицинских услуг, он сможет получить компенсацию от страховой компании вне суда, а затем права требования к медорганизации перейдут к страховщику. Вопрос причинения вреда здоровью пациентов стоит остро как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Медицинские организации, оказывающие некачественную помощь, редко несут реальные финансовые последствия: оплату они получают в любом случае, а процесс получения компенсации для пациента сложен и требует судебного разбирательства. Новая концепция предполагает, что страховые компании станут более заинтересованы в контроле качества услуг, ведь именно им придется выплачивать компенсации пациентам. Если законопроект будет принят, пострадавший пациент сможет обратиться за компенсацией непосредственно в свою страховую компанию по ОМС. Страховая компания, выплатив компенсацию, получит право взыскать ущерб с медицинской организации, оказавшей некачественную помощь. Такой подход уже давно и успешно применяется в автостраховании (ОСАГО).
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