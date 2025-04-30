Куда отправить ребенка в Пермском крае на майские праздники

В Пермском крае в 2025 году есть множество интересных мест и мероприятий, куда можно отправить ребенка на майские праздники. URA.RU изучило все предложения, чем можно развлечь детей в праздничные выходные. О том, куда отправить ребенка на неделю и сводить на один день — читайте в материале ниже.
Детские лагеря
В это время года многие детские лагеря открывают свои двери для детей. Это могут быть как спортивные, так и творческие места, где дети смогут заниматься различными видами деятельности, общаться с ровесниками и проводить время на свежем воздухе.
Экскурсии и познавательные программы
Пермский край богат историческими и природными достопримечательностями. Можно организовать экскурсии в музеи, заповедники или исторические места. Например, Пермская художественная галерея или Пермский зоопарк могут стать отличным местом для посещения. Для тех, кто готов уехать подальше, можно посетить Кунгурскую ледяную пещеру, Усьвинские столбы или музей ложки в Нытве.
Спортивные мероприятия
В мае часто проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Можно записать ребенка на мастер-классы по различным видам спорта или отправить его на спортивные секции, которые работают в это время. В частности, можно посетить мастер-класс по лепке из глины или попробовать нарисовать картину. Также дети обрадуются игре в лазертаг или посещению батут-центра.
Культурные мероприятия
В дни праздников в Перми и других городах края могут проходить концерты, выставки и фестивали. Это отличная возможность для детей познакомиться с культурой и искусством. Так, дошкольники могут посетить театр кукол, а подростки пермский ТЮЗ.
Природные парки и зоны отдыха
Если погода будет хорошей, можно отправиться с ребенком на природу — в леса, парки или к водоемам. Это отличная возможность для активного отдыха на свежем воздухе. В Перми есть несколько мест, где для детей оборудованы веревочные парки, также любой ребенок обрадуется посещению парка с аттракционами
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