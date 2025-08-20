В Пермском крае резко вырастут доходы бюджета

Региональные доходы могут увеличиться на 500 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, который внес в краевой парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Ожидается рост доходной части бюджета за счет увеличения налоговых поступлений от перевозок пассажиров автомобильным и водным транспортом (на 120 млн рублей в 2025 году). Кроме того, за счет поступлений от налога на профессиональный доход, который уплачивают самозанятые граждане (на 314 млн рублей в 2025 году)», — сообщает telegram-канал «Парламент|Пермский край».
Кроме того, проект предусматривает дополнительные ассигнования на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенным указами. На эти цели планируется ежегодно выделять дополнительно 1,1 млрд рублей.
Существенные изменения коснутся государственных программ, связанных с развитием здравоохранения, социальной поддержкой населения и образованием. В частности, предусмотрено дополнительное финансирование на приобретение лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, укрепление материально-технической базы средних специальных учебных заведений региона, а также увеличение объемов субсидий для возмещения родителям расходов на организацию детского отдыха. Рассмотрение данного законопроекта в двух чтениях намечено на сентябрьское заседание краевого парламента.
