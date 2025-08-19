DJ Smash станет хедлайнером Пермского марафона

Во время Пермского марафона в этом сентябре публику и любителей бега будет развлекать DJ Smash (Андрей Ширман). Он, как рассказали в правительстве Прикамья, будет хедлайнером праздника. Комментировать спортивную часть будет Дмитрий Губерниев.
«На финише марафона всех ждет концертная программа с участием хедлайнера DJ Smash и других артистов, а также традиционное шоу „Марафон на диване“. Ведущим Пермского марафона станет Дмитрий Губерниев», — говорится на сайте правительства Пермского края.
Пермский марафон пройдет 6 и 7 сентября. По последним данным, на участие в нем зарегистрировались более 15 тысяч человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!