19 августа 2025

DJ Smash станет хедлайнером Пермского марафона

DJ Smash выступит в Перми
DJ Smash выступит в Перми

Во время Пермского марафона в этом сентябре публику и любителей бега будет развлекать DJ Smash (Андрей Ширман). Он, как рассказали в правительстве Прикамья, будет хедлайнером праздника. Комментировать спортивную часть будет Дмитрий Губерниев.

«На финише марафона всех ждет концертная программа с участием хедлайнера DJ Smash и других артистов, а также традиционное шоу „Марафон на диване“. Ведущим Пермского марафона станет Дмитрий Губерниев», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Пермский марафон пройдет 6 и 7 сентября. По последним данным, на участие в нем зарегистрировались более 15 тысяч человек.

