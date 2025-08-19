В Перми перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в убийстве знакомого. Конфликт со смертельным исходом произошел во время совместного распития алкоголя на территории металлорынка. Об этом сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.
«Завершено расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем на территории одного из металлорынков Ленинского района Перми. Установлено, что в июне 2025 года двое знакомых распивали там спиртное. Между мужчинами вспыхнула ссора, в пылу которой 53-летний обвиняемый нанес своему собутыльнику смертельный удар ножом в бедро», — говорится в telegram-канале ведомства.
После этого фигурант скрылся с места преступления, однако в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками уголовного розыска и следователями СКР. Все это время он содержался под стражей. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Перми уже фиксировались случаи убийств на почве бытовых конфликтов во время совместного распития алкоголя. Так, 7 августа 2025 года в Индустриальном районе города сожители нанесли смертельные травмы своему знакомому после ссоры, возникшей во время застолья. По этому факту также было возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.
