19 августа 2025

Пермский ТЮЗ перед стартом нового сезона ищет актеров

Работа мечты в Пермском ТЮЗе - радовать людей
Пермский театр юного зрителя ищет новых артистов. Для набора в труппу ТЮЗ устраивает кастинг.

«Пермский ТЮЗ объявляет о кастинге артистов в труппу театра. Кастинг проводится только среди людей с профильным образованием. Не рассматриваются резюме от участников театральных студий и всех желающих попробовать себя в актерстве без специального образования», — говорится в соцсетях театра.

В ближайшие дни ТЮЗ ждет резюме на электронную почту с фото и видео кандидата. Сам кастинг пройдет 25 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, театр юного зрителя открывает новый сезон 2 сентября. На данный момент, труппа ТЮЗа составляет более 40 актеров.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края.

