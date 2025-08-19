Пермский ТЮЗ перед стартом нового сезона ищет актеров

Пермский театр юного зрителя ищет новых артистов. Для набора в труппу ТЮЗ устраивает кастинг.
«Пермский ТЮЗ объявляет о кастинге артистов в труппу театра. Кастинг проводится только среди людей с профильным образованием. Не рассматриваются резюме от участников театральных студий и всех желающих попробовать себя в актерстве без специального образования», — говорится в соцсетях театра.
В ближайшие дни ТЮЗ ждет резюме на электронную почту с фото и видео кандидата. Сам кастинг пройдет 25 августа. Как ранее рассказывало URA.RU, театр юного зрителя открывает новый сезон 2 сентября. На данный момент, труппа ТЮЗа составляет более 40 актеров.
