В Перми закрывается шестой магазин известной обувной сети

Шестая торговая точка обувной сети «Юничел» прекратит свою деятельность 31 августа. Остальные магазины сети в Прикамье закрылись с начала 2025 года.
«Ранее были закрыты филиалы в краевой столице и в Краснокамске. При этом в Перми продолжают функционировать пять точек», — сообщает 59.RU.
Представители фирмы связывают происходящие перемены с намерением повысить качество обслуживания и расширить ассортимент продукции. Кроме того, предлагают клиентам воспользоваться возможностью оформления заказов через интернет.
В конце 2024 года российская компания выставила на продажу свои обувные заводы в Златоусте и Оренбурге, аргументируя это решение ростом кредитных ставок и низкой рентабельностью. Весной 2025 года все три предприятия были остановлены, после чего сотрудники были уволены.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля 2025 года закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года. Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!