В Перми закрывается шестой магазин известной обувной сети

В Пермском крае вдвое сократилось количество магазинов известной обувной сети
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При этом функционировать в краевой столице продолжают пять точек
При этом функционировать в краевой столице продолжают пять точек Фото:

Шестая торговая точка обувной сети «Юничел» прекратит свою деятельность 31 августа. Остальные магазины сети в Прикамье закрылись с начала 2025 года.

«Ранее были закрыты филиалы в краевой столице и в Краснокамске. При этом в Перми продолжают функционировать пять точек», — сообщает 59.RU. 

Представители фирмы связывают происходящие перемены с намерением повысить качество обслуживания и расширить ассортимент продукции. Кроме того, предлагают клиентам воспользоваться возможностью оформления заказов через интернет.

В конце 2024 года российская компания выставила на продажу свои обувные заводы в Златоусте и Оренбурге, аргументируя это решение ростом кредитных ставок и низкой рентабельностью. Весной 2025 года все три предприятия были остановлены, после чего сотрудники были уволены.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля 2025 года закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года. Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шестая торговая точка обувной сети «Юничел» прекратит свою деятельность 31 августа. Остальные магазины сети в Прикамье закрылись с начала 2025 года. «Ранее были закрыты филиалы в краевой столице и в Краснокамске. При этом в Перми продолжают функционировать пять точек», — сообщает 59.RU.  Представители фирмы связывают происходящие перемены с намерением повысить качество обслуживания и расширить ассортимент продукции. Кроме того, предлагают клиентам воспользоваться возможностью оформления заказов через интернет. В конце 2024 года российская компания выставила на продажу свои обувные заводы в Златоусте и Оренбурге, аргументируя это решение ростом кредитных ставок и низкой рентабельностью. Весной 2025 года все три предприятия были остановлены, после чего сотрудники были уволены. Ранее URA.RU сообщало о том, что в крупном пермском торгово-развлекательном центре 30 апреля 2025 года закрылся единственный в краевой столице филиал магазина верхней одежды Vitо Ponti. Он работал там более 20 лет, с ноября 2004 года. Причины закрытия в управляющей торговым центром компании не пояснили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...