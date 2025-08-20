Строительство нового онкоцентра в Перми резко подорожает

Строительство нового онкоцентра в Перми вырастет в цене на 1,7 млрд рублей
Прием первых пациентов в онкологическом центре запланирован на первый квартал 2027 года
Прием первых пациентов в онкологическом центре запланирован на первый квартал 2027 года

Стоимость строительства нового онкологического центра в Перми может увеличиться на 1,71 млрд рублей. Такая информация содержится в проекте изменений в региональный бюджет на 2025–2027 годы, который был представлен на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края. На данный момент общий бюджет проекта составляет 21 млрд рублей.

Согласно проекту, в 2025 году на реализацию строительства онкологического центра планируется дополнительно выделить 300 млн рублей. В 2026 году — еще 1,41 млрд рублей, — сказано в 

Одновременно с этим предусмотрено сокращение расходов краевого бюджета на финансирование заключительного капитального гранта и инвестиционного взноса: в 2026 году финансирование уменьшится на 1,02 млрд рублей, а в 2027 году — на 103,6 млн рублей.

Работы по возведению медицинского учреждения начались в конце 2023 года. Комплекс площадью около 70 тыс. кв. метров будет включать поликлинику, рассчитанную на 450 посещений за смену, оборудованную 14 операционными и 32 реанимационными койками; три стационарных корпуса на 540 мест; отделение ядерной медицины с десятью специализированными койками и современным оборудованием для лучевой терапии и диагностики; а также пансионат на 120 мест.

Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в августе 2026 года, после чего начнется процесс получения лицензии для медицинской деятельности. Прием первых пациентов в онкологическом центре запланирован на первый квартал 2027 года.

Возведение нового онкологического центра в Перми может обойтись дороже на 1,71 млрд руб. Об этом говорится в проекте поправок в региональный бюджет на 2025-2027 годы. Документ внесён на рассмотрение краевого заксобрания. По данным на текущий год, общая стоимость проекта оценивается в 21 млрд руб.

В 2025 году на возведение онкоцентра предполагается выделить дополнительно 300 млн руб., а в 2026 году – 1,41 млрд руб.

Вместе с тем краевой бюджет сократит финансирование финального капитального гранта и инвестиционного платежа. Так, в 2026 году снижение составит 1,02 млрд руб., а в 2027 году – 103,6 млн руб.

Строительство онкоцентра было начато в конце 2023 года. На территории площадью около 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника на 450 посещений в смену, с 14 операционными и 32 реанимационными койками, три корпуса стационара на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 специализированными койками, современным оборудованием для лучевой терапии и диагностики, а также пансионат на 120 мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на август 2026 года, после чего начнется процесс лицензирования медицинского учреждения. Ожидается, что в первом квартале 2027 года центр примет первых пациентов.

