Строительство нового онкоцентра в Перми резко подорожает

Стоимость строительства нового онкологического центра в Перми может увеличиться на 1,71 млрд рублей. Такая информация содержится в проекте изменений в региональный бюджет на 2025–2027 годы, который был представлен на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края. На данный момент общий бюджет проекта составляет 21 млрд рублей.
Согласно проекту, в 2025 году на реализацию строительства онкологического центра планируется дополнительно выделить 300 млн рублей. В 2026 году — еще 1,41 млрд рублей, — сказано в
Одновременно с этим предусмотрено сокращение расходов краевого бюджета на финансирование заключительного капитального гранта и инвестиционного взноса: в 2026 году финансирование уменьшится на 1,02 млрд рублей, а в 2027 году — на 103,6 млн рублей.
Работы по возведению медицинского учреждения начались в конце 2023 года. Комплекс площадью около 70 тыс. кв. метров будет включать поликлинику, рассчитанную на 450 посещений за смену, оборудованную 14 операционными и 32 реанимационными койками; три стационарных корпуса на 540 мест; отделение ядерной медицины с десятью специализированными койками и современным оборудованием для лучевой терапии и диагностики; а также пансионат на 120 мест.
Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в августе 2026 года, после чего начнется процесс получения лицензии для медицинской деятельности. Прием первых пациентов в онкологическом центре запланирован на первый квартал 2027 года.
