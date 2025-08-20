На пермском кладбище сократили количество мест для захоронений

На Заозерском кладбище в Перми создадут семь тысяч новых мест для захоронений. Об этом на комитете по городскому хозяйству пермской гордумы рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев, передает корреспондент URA.RU. Ранее власти планировали организовать 8,5 тысячи мест.
«В рамках мероприятий по содержанию мест погребения в Перми ведется подготовка новых площадей для захоронения умерших на Заозерском кладбище площадью четыре гектара с организацией семь тысяч новых мест для захоронения. Ориентировочный срок окончания работ — четвертый квартал 2025 года», — сообщил Радостев.
Депутат гордумы Владимир Манин поинтересовался, с чем связано уменьшение количества мест. «Нами была произведена корректировка расчета мест, была применена формула. С учетом резервных мест и межквартальных проездов количество мест для захоронений сократилось до семи тысяч», — объяснил чиновник.
Ранее URA.RU рассказывало, что после того как в 2021 году на Северном кладбище перестали проводить захоронения, в Перми началась проблема с нехваткой мест. Властям долго не удавалось найти участок для новых кладбищ. Сейчас мэрия планирует создать новые места для погребения в границах Верхне-Курьинского и Мотовилихинского лесничеств.
