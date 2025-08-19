Пермяков оштрафовали за рыбалку в запретной зоне у Камской ГЭС

В Перми за пять дней оштрафовали 18 местных жителей, которые ловили рыбу в запретной зоне ниже Камской ГЭС. Несмотря на круглогодичный запрет, нарушители продолжали заниматься незаконным промыслом в опасном месте. Об этом сообщает пресс-служба Линейного отделения полиции на железнодорожном и водном транспорте города Перми.
«Сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте провели рейды по пресечению незаконной рыбалки на реке Каме. С 11 по 15 августа составлено 18 административных протоколов в отношении пермяков, которые ловили рыбу в двухкилометровой зоне ниже Камской ГЭС. При появлении полицейского катера большинство нарушителей пытались скрыться, но пятерым рыбакам 1971, 1988, 1984, 1996, 1995 годов рождения выписали протоколы», — рассказали в ведомстве.
В полиции пояснили, что запретная зона на Каме привлекает рыбаков высокой концентрацией рыбы, которая скапливается у плотины. Однако лов здесь строго запрещен круглый год из-за регулярных сбросов воды и близости гидротехнических сооружений. Такие нарушения наносят ущерб экосистеме и создают угрозу безопасности людей.
