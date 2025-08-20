Пермская ЛДПР встала на защиту жителей тысячи бараков

Депутат заксобрания Пермского края, руководитель реготделения ЛДПР в регионе Олег Постников направил губернатору Дмитрию Махонину предложение о предоставлении компенсации за отопление людям, проживающим в ветхом и аварийном жилье. Об этом он сообщает в своем telegram-канале.
«В целях совершенствования дальнейших мер поддержки ветеранов труда Пермского края, обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность разработки регионального проекта компенсации оплаты затрат на обогрев в старых „двухэтажках“ с плохой энергоэффективностью ветеранам труда Пермского края. И внести соответствующие поправки в Проект закона Пермского края „О бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“, — отмечает депутат Постников.
По данным руководителя реготделения ЛДПР в Прикамье, на территории Пермского края в настоящее время насчитывается более 1200 аварийных многоквартирных домов. Только в Перми их сейчас 769. Многие из них не попали в краевую программу аварийного расселения (в Перми — 412). Большинство из этих домов — это 1–2-этажные бараки на 6–8 квартир. Всего же в Прикамье чуть более 18 000 многоквартирных домов. «После введения новых тарифов на отопление с 1 июля 2025 года многие наши жители, проживающие в таких домах, со страхом ожидают резкого повышения затрат на оплату ЖКУ в целом», — говорит парламентарий Постников.
Так, например, в Чусовом стоимость одной Гкал с 1 июля составляет от 1911,98 рублей до 2294,38 рублей. При этом для большинства аварийных многоквартирных и 2-х этажных домов затраты на отопление вырастут кратно, поскольку у жильцов таких домов нет физической возможности установки общедомовых приборов учета тепловой энергии.
По словам депутата Постникова, в большинстве аварийных домов и 2-х этажных 8-квартирных домах проживают пенсионеры и ветераны труда. При этом в России многие субъекты уже применяют разные меры поддержки своих жителей. В той же Москве и Московской области для «региональных» ветеранов труда действует скидка 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. «Но Россия больше, чем Москва!» — отмечает депутат ЗС Олег Постников, настаивая, что и в Пермском крае граждане должны получать помощь.
Политолог Дмитрий Нечаев отметил, что ветхое жилье — это давняя для России проблема, которая постепенно, но решается. Однако, по его мнению, за всеми цифрами, реновациями, обновлениями жилого фонда всегда стоят люди, о которых часто забывают. Как правило, это незащищенные слои населения, отмечает эксперт. Также Нечаев подчеркнул, что уровень качества предоставляемых услуг в местах, где они проживают, в разы ниже, чем в новостройках, но оплата и тарифы ничем не отличаются. «Инициативу Олега Постникова можно рассматривать и как пример полезной депутатской работы на местах, о чем сегодня часто говорят в администрации президента», — заключил политолог.
