На выборах пермского губернатора будут применяться бюллетени с суперзащитой

Избирком изготовит почти 2 миллиона бюллетеней на выборы пермского губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В выборах участвуют пять человек
В выборах участвуют пять человек Фото:

В Перми изготовят 1 969 056 штук бюллетеней для голосования на выборах губернатора региона. Избирательная комиссия Прикамья в своем telegram-канале сообщает, что на них будет нанесена особая защита.

«В текущем году бюллетени на выборах губернатора будут впервые иметь сразу несколько степеней защиты. Первая — хорошо знакомая нашим избирателям тангирная сетка зеленого цвета. Кроме того, в этом году мы добавили инновационную технологию защиты в виде нанесения микрошрифта с надписью „Выборы“. Эти меры обеспечивают дополнительную легитимность процедуре голосования», — отметил председатель крайизбирком Игорь Вагин.

Такой уровень защиты ранее применялся только на президентской кампании. Количество печатаемых бюллетеней связано с числом избирателей на 1 июля 2025 года. Фамилии кандидатов традиционно будут расположены по алфавиту. Бюллетень будет формата А4.

Ранее URA.RU сообщало, что выборы пройдут 12-14 сентября. В них примут участие пять человек: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева (Партия пенсионеров), Дмитрий Махонин (ЕР), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов (НЛ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми изготовят 1 969 056 штук бюллетеней для голосования на выборах губернатора региона. Избирательная комиссия Прикамья в своем telegram-канале сообщает, что на них будет нанесена особая защита. «В текущем году бюллетени на выборах губернатора будут впервые иметь сразу несколько степеней защиты. Первая — хорошо знакомая нашим избирателям тангирная сетка зеленого цвета. Кроме того, в этом году мы добавили инновационную технологию защиты в виде нанесения микрошрифта с надписью „Выборы“. Эти меры обеспечивают дополнительную легитимность процедуре голосования», — отметил председатель крайизбирком Игорь Вагин. Такой уровень защиты ранее применялся только на президентской кампании. Количество печатаемых бюллетеней связано с числом избирателей на 1 июля 2025 года. Фамилии кандидатов традиционно будут расположены по алфавиту. Бюллетень будет формата А4. Ранее URA.RU сообщало, что выборы пройдут 12-14 сентября. В них примут участие пять человек: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева (Партия пенсионеров), Дмитрий Махонин (ЕР), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов (НЛ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...