На выборах пермского губернатора будут применяться бюллетени с суперзащитой

В Перми изготовят 1 969 056 штук бюллетеней для голосования на выборах губернатора региона. Избирательная комиссия Прикамья в своем telegram-канале сообщает, что на них будет нанесена особая защита.
«В текущем году бюллетени на выборах губернатора будут впервые иметь сразу несколько степеней защиты. Первая — хорошо знакомая нашим избирателям тангирная сетка зеленого цвета. Кроме того, в этом году мы добавили инновационную технологию защиты в виде нанесения микрошрифта с надписью „Выборы“. Эти меры обеспечивают дополнительную легитимность процедуре голосования», — отметил председатель крайизбирком Игорь Вагин.
Такой уровень защиты ранее применялся только на президентской кампании. Количество печатаемых бюллетеней связано с числом избирателей на 1 июля 2025 года. Фамилии кандидатов традиционно будут расположены по алфавиту. Бюллетень будет формата А4.
Ранее URA.RU сообщало, что выборы пройдут 12-14 сентября. В них примут участие пять человек: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева (Партия пенсионеров), Дмитрий Махонин (ЕР), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов (НЛ).
