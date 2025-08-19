19 августа 2025

На станции техобслуживания в Пермском крае внезапно скончался мастер

Несчастный случай произошел на станции техобслуживания (архивное фото)
Несчастный случай произошел на станции техобслуживания (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) на станции техобслуживания скончался 48-летний мастер. Инспекция труда начала проверку, чтобы выяснить, не связана ли смерть мужчины с нарушениями в условиях его работы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«Госинспекция труда приступила к расследованию обстоятельств смерти сотрудника станции технического обслуживания в Березниках. Несчастный случай произошел вечером 16 августа. По предварительной информации, 48-летний мастер-приемщик, трудоустроенный у индивидуального предпринимателя, потерял сознание при входе в рабочее помещение после перекура. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины», — написано на сайте ведомства.

В настоящее время инспекция формирует комиссию для расследования несчастного случая. Специалисты проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Если в ходе проверки выявят нарушения трудового законодательства, к работодателю применят меры административного воздействия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае водитель автобуса потерял сознание и скончался за рулем во время движения по территории нефтеперерабатывающего предприятия. Инцидент произошел 1 июля 2025 года.

