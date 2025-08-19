19 августа 2025

Владелец пермского автосалона рассказал о подводных камнях при импорте машин

Владелец автосалона в Перми: интерпол изымает иномарки, находящиеся в розыске
Покупателям стоит задуматься, если продавец предлагает автомобиль по цене ниже рынка
Пермякам рекомендуют быть осторожнее при покупке автомобиля из-за рубежа. Иномарки из Европы могут быть изъяты интерполом, а из Америки ввозят битые машины. О нюансах импорта современных автомобилей с пробегом URA.RU сообщил владелец пермского автосалона «Автогалерея» Владимир Иванов. Более подробно о бизнесе и рынке предприниматель рассказал в большом интервью, которое будет опубликовано на сайте агентства.

«Сейчас автомобили из Европы завозят через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Россию они попадают легально, но за границей за них обязательства могут быть не выплачены. Потом интерпол этот автомобиль находит и изымает у собственника. На всех европейских машинах установлены маячки, и найти их легко. Поэтому не зря автомобили рекомендуют покупать в проверенных салонах с надежной репутацией. Пусть там будет дороже, но надежнее. И когда предлагают иномарки на 30-40% дешевле, покупателю стоит задуматься», — рассказал Владимир Иванов корреспонденту агентства.

Еще одна проблема, с которой столкнулся вторичный рынок — иномарки с повреждениями. Такие автомобили привозят из Америки, так как другие машины оттуда импортировать не выгодно. Иномарки растамаживают в Беларуси, ремонтируют, могут эксплуатировать, а потом они попадают в Россию. «Существует практика, что перекупщики в Америке берут машины с аукциона, ремонтируют и продают по второму кругу. Поэтому важно тщательно проверять иномарки. Соответственно, это большая работа», — добавил владелец автосалона.

