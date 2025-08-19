Прокуратура вскрыла нарушения охраны труда на пермском водном транспорте

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда в одной из компаний Пермского края, занимающейся водными перевозками. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
«Проверка показала, что в ООО „Камская круизная компания“ сотрудников допускали к работе без необходимых медосмотров и обучения по технике безопасности. Кроме того, работникам не выдавались положенные средства индивидуальной защиты», — рассказали в ведомстве.
Транспортный прокурор внес представление директору компании. Также в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном нарушении «государственных нормативных требований охраны труда». Прокуратура контролирует устранение нарушения.
Ранее Пермская транспортная прокуратура уже выявляла нарушения в сфере безопасности судоходства в регионе, в том числе при эксплуатации парома «К-2820» и судна «Седой Урал», где были зафиксированы несоблюдение требований пожарной безопасности и отсутствие лицензии на перевозку опасных грузов. Тогда надзорный орган также внес представления и возбудил административные дела, взяв устранение нарушений на контроль.
