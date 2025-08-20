В Перми появится новый автовокзал

В Перми начнется реализация проекта комплексного развития территории «Автовокзал», охватывающего Свердловский и Индустриальный районы города. Общая площадь застройки составит порядка 10 гектаров. Новый автовокзал разместится на шоссе Космонавтов, в микрорайоне Верхние Муллы, в непосредственной близости от трамвайной остановки «Школа №107».
«Преимущества новой транспортной инфраструктуры: удобный выезд на Западный, Южный и Восточный обходы города и близость к аэропорту. Кроме того, есть возможность быстрой пересадки на городской общественный транспорт благодаря близлежащим автобусным и трамвайным остановкам», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Старое здание автовокзала будет демонтировано после ввода в эксплуатацию нового объекта. Помимо этого, планируется снос аварийного здания на Механошина, 27. На освободившемся участке возведут новые жилые дома и поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену. Проект предусматривает также озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Помимо самого строительства автовокзала на шоссе Космонавтов, застройщик будет обязан обеспечить развитие улично-дорожной сети и благоустройство прилегающих территорий. Начало строительных работ запланировано после проведения аукциона по выбору инвестора. Максимальный срок реализации проекта составляет 7 лет. Проведение аукциона намечено на третий квартал 2025 года.
