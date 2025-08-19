19 августа 2025

В Перми простятся с Андреем Барановым, которого разыскивали больше года

Пермяка похоронят 23 августа
Пермяка похоронят 23 августа

В Перми проводят в последний путь Андрея Баранова. Его разыскивали больше года. Об этом сообщили родственники пермяка.

«Прощание состоится 23 августа на бульваре Гагарина, 38. Похоронен Андрей будет на Северном кладбище, после этого состоится поминальный обед», — говорится в соцсетях родственников погибшего.

Андрей Баранов пропал 3 июля 2024 года. Он уехал из дома на такси и направился в сторону леса в микрорайоне Ива. После этого его никто не видел. Спустя год его останки обнаружили, а с помощью ДНК-теста убедились, что тело принадлежит именно ему.

