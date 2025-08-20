Губернатор Пермского края Махонин оценил ремонт соцобъектов Кунгурского округа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идут работы по капремонту объектов в Кунгурском округе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.
«В ходе выезда в Кунгурский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идут работы по капремонту Шадейской средней общеобразовательной школы, автодорожного моста через реку Ирень, Дома культуры „Мечта“», — сообщили агентству URA.RU в краевой администрации.
Работы по обновлению школы в поселке Шадейка уже близятся к завершению. Подрядчик восстановил отмостки, крыльцо и цоколь, установил пандус, провел ремонт совместной крыши и фальцевой кровли, обновил системы водоснабжения и канализации. В настоящее время продолжаются работы по освещению школьной территории.
У школы есть бассейн, который не попал в план капитального ремонта. Глава Прикамья дал поручение муниципалитету подготовить все необходимые документы для участия в одной из программ, реализуемых Правительством Прикамья. В настоящее время к уборке помещений приступили неравнодушные родители и сотрудники школы. В кабинетах уже расставляется учебная мебель и оборудование. Педагоги уже ждут встречи с детьми в обновленной школе, которая скоро откроет свои двери.
Губернатор Прикамья также посетил модельную Неволинскую библиотеку имени Павленкова. Она была модернизована по нацпроекту «Семья» и открыла свои двери в мае этого года. Фонды библиотеки пополнились на более чем двух тысячами экземпляров книг.
Среди них — произведения отечественных и иностранных авторов, научно-популярные и интерактивные издания, есть и издания местных авторов. Для поддержки детей с нарушениями речи в библиотеке создали студию, где логопед будет проводить коррекционно-развивающие занятия.
Ранее URA.RU сообщало, что движение по мосту через реку Ирень в Кунгуре откроют уже осенью. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Такие данные приводит пресс-служба правительства Прикамья. Также в ближайшее время планируется отреставрировать Гостиный двор в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений.
