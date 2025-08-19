На Пермский марафон зарегистрировались более 15 тысяч бегунов

Более 15 тысяч человек из разных стран и городов зарегистрировались на Пермский марафон. Помимо спортивных забегов, гостей ждет большая развлекательная программа с концертом DJ Smash. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
«На Пермский марафон уже зарегистрировались более 15 тысяч человек. Соревнования пройдут 6 и 7 сентября, собрав на одной площадке спортсменов из 5 стран, 60 регионов России и более 400 городов», — написал Соснин в своем telegram-канале.
В этом году борьба за первенство обещает быть особенно зрелищной: на марафонскую дистанцию выйдут профессиональные бегуны из Кении, а также ведущие российские легкоатлеты. Однако организаторы приготовили программу не только для участников забега. Для всех пермяков и гостей города на протяжении двух дней будут работать интерактивные и детские зоны, выставка медалей, экспо-павильоны и магазин мерча.
Главным сюрпризом для зрителей станет масштабный концерт на финише с участием хедлайнера — диджея DJ Smash, а также традиционное шоу «Марафон на диване». Регистрация на марафон для желающих присоединиться еще открыта. Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте события.
В прошлом году регистрация на детские и короткие дистанции Пермского марафона завершилась досрочно из-за высокого спроса, а общее число участников приблизилось к 12,5 тысячам. Тогда организаторы отмечали, что мероприятие становится главным спортивным событием осени в регионе и ожидают дальнейший рост числа бегунов и гостей.
