Осветить страшные окраины и снести старый центр города: чем запомнились мэры Тюмени

Тюмень, которая еще не так давно была усеяна покосившимися «деревяшками» и вызывала недоумение у приезжих разбитыми дорогами, год от года становится все больше похожа на красивый столичный город. Каждый градоначальник на своем посту внес свой «масштабный» вклад в его развитие — кто-то построил набережную, кто-то местный «Арбат» в кто-то осветил страшные окраины и решил глобально перестроить центр города. URA.RU сделало подборку мэрских достижений, начиная с «сытых» нулевых и по настоящее время.
Сергей Сметанюк
Градоначальник Сергей Сметанюк (2005-2007 гг.) запомнился тюменцам, как мэр, который вдохнул второе дыхание в программу «Окраины». При нем страшные районы Мыс и Лесобаза были благоустроены, там появились парки, скамейки и освещение. При его руководстве в Тюмени стали появляться первые торговые центры, например ТЦ «Гудвин». Началось строительство «Демидов-стан» — бизнес-центр с офисами повышенной комфортности. Так город начал превращаться в настоящую «столицу».
Евгений Куйвашев
Одно из самых любимых мест прогулок тюменцев — набережная реки Туры была достроена как раз в годы работы Евгения Куйвашева на посту главы города (2007-2011 гг.). А еще тюменцам мэр Куйвашев навсегда запомнится введением единой транспортной карты. При нем началась «расчистка» города от мусора — началось строительство мусороперерабатывающего завода (введен в эксплуатацию в 2012 году).
Александр Моор
Среди главных достижений действующего губернатора Александра Моора на посту главы города (2011-2018 гг.) тюменцы запомнили, в основном, мосты, дороги и развязки. При его руководстве был построен новый мост по улице Челюскинцев через Туру, участок федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск», путепровод по улице Монтажников, развязка на пересечении улиц 50 лет Октября и Республики, реконструкция Московского тракта. Тюмень даже возглавила федеральный рейтинг ОНФ по качеству региональных дорог. При главе города Александре Мооре был проведен один из самых масштабных ремонтов общегородских коммуникаций. А еще Александр Моор запомнился тюменцам, как мэр, при котором все были счастливы и рождалось больше всего детей. Уровень довольных горожан составлял 87 процентов, а естественный прирост населения составлял 3,8 тысяч человек. Благодаря Александру Моору в регионе появилась традиция вести прямой диалог между властью и населением.
Руслан Кухарук
Тюменцам мэр Руслан Кухарук (2018-2024 гг.) навсегда запомнится из-за появления в центре города местного «Арбата» — пешеходной улицы Дзержинского. Например при его руководстве удалось решить одну давнюю проблему центра: наконец-то был снесен скандальный долгострой на пересечении улиц Герцена и Первомайская, который портил вид города более 20 лет. А еще горожане благодарят Руслана Кухарука за реконструкцию одной из главных улиц в центре — Ленина.
Максим Афанасьев
На хоть и недавно занявшего пост главы Тюмени, но уже такого популярного Максима Афанасьева возложена важная задача, которую предстоит выполнить — масштабная перестройка центра Тюмени. Сейчас идут активные обсуждения мастер-плана «Тюмень — врата Сибири». Поэтому с уверенностью можно сказать, что новый градоначальник навсегда запомнится жителям города. Но менее чем за год своей работы Максим Афанасьев уже запомнился жителям, как мэр, который решил две главные проблемы города — он победил стихийные рынки и наладил работу общественного транспорта.
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