01 мая 2025

В Тюмени покажут психологический триллер с певцом The Weeknd

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера картины с певцом The Weeknd состоится 29 мая
Премьера картины с певцом The Weeknd состоится 29 мая Фото:

В Тюмени покажут психологический триллер с певцом The Weeknd. Премьера состоится 29 мая. Информация об этом появилась на сайте комплекса.

«Премьера 29 мая. Фильм „Последнее завтра“. Длительность — 1 час 45 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в нем исполнит сам американский певец The Weeknd и исполнительница роли Уэнздей в одноименном сериале Дженна Ортега.

Фильм основан на альбоме певца. Помимо главной роди он выступил и сценаристом.

Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и «Белоснежка».

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В Тюмени покажут психологический триллер с певцом The Weeknd. Премьера состоится 29 мая. Информация об этом появилась на сайте комплекса. «Премьера 29 мая. Фильм „Последнее завтра“. Длительность — 1 час 45 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в нем исполнит сам американский певец The Weeknd и исполнительница роли Уэнздей в одноименном сериале Дженна Ортега. Фильм основан на альбоме певца. Помимо главной роди он выступил и сценаристом. Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и «Белоснежка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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