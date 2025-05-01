В Тюмени покажут психологический триллер с певцом The Weeknd. Премьера состоится 29 мая. Информация об этом появилась на сайте комплекса.
«Премьера 29 мая. Фильм „Последнее завтра“. Длительность — 1 час 45 минут», — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Главные роли в нем исполнит сам американский певец The Weeknd и исполнительница роли Уэнздей в одноименном сериале Дженна Ортега.
Фильм основан на альбоме певца. Помимо главной роди он выступил и сценаристом.
Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Билеты на сеанс продаются исключительно онлайн. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны мультфильмы «Моана 2», «Головоломка 2», картины «Капитан Америка: Дивный мир», «Плохая девочка» и «Белоснежка».
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