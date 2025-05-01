Девушка вышла из дома и не вернулась
В Тюмени пропала 24-летняя Екатерина Водолазова. Девушка 30 апреля вышла из дома и не вернулась. Такая информация указана в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание. Пропала Водолазова Екатерина Сергеевна, 24 года. Калининский округ, Тюмень. 30 апреля 2025 года вышла из дома и не вернулась», — указано в ориентировке.
Девушку последний раз видели в темно-синей куртке, черных штанах и кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменки, просят обращаться по телефону горчей линии 8-(800)-700-54-52.
Девушка пропала 30 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!