01 мая 2025

В Тюмени третий день ищут 24-летнюю девушку. Фото

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Девушка вышла из дома и не вернулась
Девушка вышла из дома и не вернулась Фото:

В Тюмени пропала 24-летняя Екатерина Водолазова. Девушка 30 апреля вышла из дома и не вернулась. Такая информация указана в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание. Пропала Водолазова Екатерина Сергеевна, 24 года. Калининский округ, Тюмень. 30 апреля 2025 года вышла из дома и не вернулась», — указано в ориентировке.

Девушку последний раз видели в темно-синей куртке, черных штанах и кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменки, просят обращаться по телефону горчей линии 8-(800)-700-54-52.

Девушка пропала 30 апреля.
Девушка пропала 30 апреля.
Фото:

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В Тюмени пропала 24-летняя Екатерина Водолазова. Девушка 30 апреля вышла из дома и не вернулась. Такая информация указана в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание. Пропала Водолазова Екатерина Сергеевна, 24 года. Калининский округ, Тюмень. 30 апреля 2025 года вышла из дома и не вернулась», — указано в ориентировке. Девушку последний раз видели в темно-синей куртке, черных штанах и кроссовках. Всех, кто знает о местоположении тюменки, просят обращаться по телефону горчей линии 8-(800)-700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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