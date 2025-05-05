В Кургане интересно: политики и добровольцы поздравят ветеранов необычным образом

В Кургане 8 мая партия «Единая Россия» проведет акцию «Дорога к ветерану», главная цель которой — поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и вручить им подарки. В мероприятии примут участие политики, волонтеры и добровольцы. Об этом сообщает telegram-канал партии «Единая Россия».
«Всего 32 ветерана Великой Отечественной войны сегодня живы в Курганской области. В путь к ним, как и в предыдущие годы, 8 мая отправятся активисты „Единой России“, „Молодой Гвардии“, „Волонтеры Победы“ и добровольцы. Постоянным участникам акции необходимо быть 8 мая на площади у кинотеатра „Россия“ с 8:00. В 9:00 состоится митинг. В 9:30 машины разъедутся по адресам. Штаб работает в фойе кинотеатра „Россия“ с 8:00 до 8:45», — пишут в tg-канале партии.
Ранее власти Кургана начали подготовку к празднованию Дня Победы и организации шествия «Бессмертный полк», которое пройдет 9 мая в офлайн-формате. Все ветераны Великой Отечественной войны получили приглашения на участие в параде, однако окончательный состав участников станет известен ближе к празднику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».