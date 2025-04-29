29 апреля 2025

В Кургане ветераны Великой Отечественной примут участие в параде Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеранам отправлены приглашения на парад
Ветеранам отправлены приглашения на парад Фото:

В Кургане ветераны Великой Отечественной войны примут участие в параде на 9 Мая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции, посвященной майским праздникам.

«Приглашения получили все ветераны. Будем рады каждому. Но ближе к празднику уже будет понимание, кто сможет принять участие», — говорит координатор движения «Бессмертного полка» Елена Васильева.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Акция состоится в оффлайн формате.

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В Кургане ветераны Великой Отечественной войны примут участие в параде на 9 Мая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции, посвященной майским праздникам. «Приглашения получили все ветераны. Будем рады каждому. Но ближе к празднику уже будет понимание, кто сможет принять участие», — говорит координатор движения «Бессмертного полка» Елена Васильева. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Акция состоится в оффлайн формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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