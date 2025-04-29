В Кургане ветераны Великой Отечественной примут участие в параде Победы

Ветеранам отправлены приглашения на парад
В Кургане ветераны Великой Отечественной войны примут участие в параде на 9 Мая. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции, посвященной майским праздникам.
«Приглашения получили все ветераны. Будем рады каждому. Но ближе к празднику уже будет понимание, кто сможет принять участие», — говорит координатор движения «Бессмертного полка» Елена Васильева.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Акция состоится в оффлайн формате.
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