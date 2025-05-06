Что посмотреть в Кургане на майских: от военных драм до комедий и мультфильмов

На майских праздниках курганцы смогут провести выходные в кино. В афише городских кинотеатров — военные фильмы ко Дню Победы, семейные комедии, фэнтези, триллеры и мультфильмы. URA.RU рассказывает, что будет идти в Кургане с 8 по 11 мая.
Кинотеатр Pushka: драма о Бресте, фэнтези и триллер о 90-х
В кинозале Pushka с 8 по 11 мая покажут военную драму «В списках не значился» (12+). Фильм рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, который 21 июня 1941 года прибывает в Брест и становится свидетелем первых минут войны. Он еще не зачислен в личный состав, но уже вынужден вступить в бой, который продлится десять месяцев. Картина основана на романе Бориса Васильева и выдержана в традициях советской военной драмы.
Также в прокате — фэнтези «Очи» (12+). Это история девочки Юрайи, живущей на далеком острове, где среди диких зверей обитают загадочные существа — очи. Считая их опасными, местные боятся даже говорить о них. Для тех, кто любит «пощекотать нервы», идет триллер «Ночь с психопатом» (18+). Действие разворачивается в 90-х. Поп-звезда София Майнор наслаждается жизнью в роскошном особняке, пока в дом не врывается сбежавший из психбольницы поклонник с бандой безумцев.
Мультфильмы и фэнтези в «Клумбе синема»
Кинотеатр будет работать 8 и 9 мая. В эти дни можно посмотреть мультфильм «Маракуда» (6+). История о сыне вождя, который разочаровывает отца, не умея охотиться. Все меняется, когда он получает дар понимать язык зверей и птиц — и узнаёт, что священную птицу, его подругу, планируют принести в жертву ради благополучия племени.
Также здесь покажут «Мальчик-дельфин 2» (6+) — продолжение истории о героическом мальчике, которому предстоит разобраться в собственном прошлом и защитить родной остров от угрозы со стороны гигантских китов и злобных крабов.
Кинотеатр «Россия»: военная драма и сказка с гномами
В кинотеатре «Россия» в праздничные дни покажут военный фильм «Группа крови» (12+), основанный на реальных событиях. Ноябрь 1943 года, в приют под Ленинградом фашисты привозят сирот. На деле это лагерь, где детей держат в невыносимых условиях и используют как доноров крови для раненых немецких солдат.
Для семейного просмотра доступна комедия «Сокровища гномов» Рома — авантюрист, у которого ничего не ладится. В надежде поправить дела он вписывает себя в завещание старого соседа и получает не только дом, но и четырех живых гномов. Только вот гномы не собираются помогать — они ищут клады только ради добрых дел. Роме придется притвориться хорошим человеком, чтобы заполучить заветное сокровище.
В киноклубе Рябково рядом с КЦ «Спутник» и Ultra Cinema в ТРЦ «Гипер Сити» не планируют показывать фильмы в период с 8 по 11 мая.
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