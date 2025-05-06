Что посмотреть в Кургане на майских: от военных драм до комедий и мультфильмов

В Кургане с 8 по 11 мая будут показывать военные фильмы, триллеры и комедии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцев ждут фильмы о войне, семейные комедии, а также фэнтези
Курганцев ждут фильмы о войне, семейные комедии, а также фэнтези Фото:

На майских праздниках курганцы смогут провести выходные в кино. В афише городских кинотеатров — военные фильмы ко Дню Победы, семейные комедии, фэнтези, триллеры и мультфильмы. URA.RU рассказывает, что будет идти в Кургане с 8 по 11 мая.

Кинотеатр Pushka: драма о Бресте, фэнтези и триллер о 90-х

В кинозале Pushka с 8 по 11 мая покажут военную драму «В списках не значился» (12+). Фильм рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, который 21 июня 1941 года прибывает в Брест и становится свидетелем первых минут войны. Он еще не зачислен в личный состав, но уже вынужден вступить в бой, который продлится десять месяцев. Картина основана на романе Бориса Васильева и выдержана в традициях советской военной драмы.

Также в прокате — фэнтези «Очи» (12+). Это история девочки Юрайи, живущей на далеком острове, где среди диких зверей обитают загадочные существа — очи. Считая их опасными, местные боятся даже говорить о них. Для тех, кто любит «пощекотать нервы», идет триллер «Ночь с психопатом» (18+). Действие разворачивается в 90-х. Поп-звезда София Майнор наслаждается жизнью в роскошном особняке, пока в дом не врывается сбежавший из психбольницы поклонник с бандой безумцев.

Мультфильмы и фэнтези в «Клумбе синема»

Кинотеатр будет работать 8 и 9 мая. В эти дни можно посмотреть мультфильм «Маракуда» (6+). История о сыне вождя, который разочаровывает отца, не умея охотиться. Все меняется, когда он получает дар понимать язык зверей и птиц — и узнаёт, что священную птицу, его подругу, планируют принести в жертву ради благополучия племени.

Также здесь покажут «Мальчик-дельфин 2» (6+) — продолжение истории о героическом мальчике, которому предстоит разобраться в собственном прошлом и защитить родной остров от угрозы со стороны гигантских китов и злобных крабов.

Кинотеатр «Россия»: военная драма и сказка с гномами

В кинотеатре «Россия» в праздничные дни покажут военный фильм «Группа крови» (12+), основанный на реальных событиях. Ноябрь 1943 года, в приют под Ленинградом фашисты привозят сирот. На деле это лагерь, где детей держат в невыносимых условиях и используют как доноров крови для раненых немецких солдат.

Для семейного просмотра доступна комедия «Сокровища гномов» Рома — авантюрист, у которого ничего не ладится. В надежде поправить дела он вписывает себя в завещание старого соседа и получает не только дом, но и четырех живых гномов. Только вот гномы не собираются помогать — они ищут клады только ради добрых дел. Роме придется притвориться хорошим человеком, чтобы заполучить заветное сокровище.

В киноклубе Рябково рядом с КЦ «Спутник» и Ultra Cinema в ТРЦ «Гипер Сити» не планируют показывать фильмы в период с 8 по 11 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На майских праздниках курганцы смогут провести выходные в кино. В афише городских кинотеатров — военные фильмы ко Дню Победы, семейные комедии, фэнтези, триллеры и мультфильмы. URA.RU рассказывает, что будет идти в Кургане с 8 по 11 мая. Кинотеатр Pushka: драма о Бресте, фэнтези и триллер о 90-х В кинозале Pushka с 8 по 11 мая покажут военную драму «В списках не значился» (12+). Фильм рассказывает о молодом лейтенанте Коле Плужникове, который 21 июня 1941 года прибывает в Брест и становится свидетелем первых минут войны. Он еще не зачислен в личный состав, но уже вынужден вступить в бой, который продлится десять месяцев. Картина основана на романе Бориса Васильева и выдержана в традициях советской военной драмы. Также в прокате — фэнтези «Очи» (12+). Это история девочки Юрайи, живущей на далеком острове, где среди диких зверей обитают загадочные существа — очи. Считая их опасными, местные боятся даже говорить о них. Для тех, кто любит «пощекотать нервы», идет триллер «Ночь с психопатом» (18+). Действие разворачивается в 90-х. Поп-звезда София Майнор наслаждается жизнью в роскошном особняке, пока в дом не врывается сбежавший из психбольницы поклонник с бандой безумцев. Мультфильмы и фэнтези в «Клумбе синема» Кинотеатр будет работать 8 и 9 мая. В эти дни можно посмотреть мультфильм «Маракуда» (6+). История о сыне вождя, который разочаровывает отца, не умея охотиться. Все меняется, когда он получает дар понимать язык зверей и птиц — и узнаёт, что священную птицу, его подругу, планируют принести в жертву ради благополучия племени. Также здесь покажут «Мальчик-дельфин 2» (6+) — продолжение истории о героическом мальчике, которому предстоит разобраться в собственном прошлом и защитить родной остров от угрозы со стороны гигантских китов и злобных крабов. Кинотеатр «Россия»: военная драма и сказка с гномами В кинотеатре «Россия» в праздничные дни покажут военный фильм «Группа крови» (12+), основанный на реальных событиях. Ноябрь 1943 года, в приют под Ленинградом фашисты привозят сирот. На деле это лагерь, где детей держат в невыносимых условиях и используют как доноров крови для раненых немецких солдат. Для семейного просмотра доступна комедия «Сокровища гномов» Рома — авантюрист, у которого ничего не ладится. В надежде поправить дела он вписывает себя в завещание старого соседа и получает не только дом, но и четырех живых гномов. Только вот гномы не собираются помогать — они ищут клады только ради добрых дел. Роме придется притвориться хорошим человеком, чтобы заполучить заветное сокровище. В киноклубе Рябково рядом с КЦ «Спутник» и Ultra Cinema в ТРЦ «Гипер Сити» не планируют показывать фильмы в период с 8 по 11 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...