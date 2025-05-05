В Ишимском районе (Тюменская область) спасатели эвакуировали собаку с окруженного водой островка. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы ГКУ ТО «ТОСЭР». О том, что животное находится в опасности, сотрудникам службы сообщила одна из местных жительниц
«На паводке спасатели Ишимского ПСО оказывают помощь и животным. В СНТ „Коммунальник“ с островка, который находится в 15 метрах от „большой земли“, эвакуировали собаку. Животное заметила неравнодушная женщина, о чем сообщила в службу спасения», — указано в сообщении ТОСЭР.
Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в р. Ишим Ишимского района приблизился к опасным показателям 2017 года, когда из-за стихии муниципалитет серьезно пострадал. При этом, скорость прибывания воды начинает заметно снижаться.
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