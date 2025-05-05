05 мая 2025

В Тюменской области спасли собаку, которая чуть не утонула во время паводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ишимском районе Тюменской области продолжают бороться с паводком
В Ишимском районе Тюменской области продолжают бороться с паводком Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) спасатели эвакуировали собаку с окруженного водой островка. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы ГКУ ТО «ТОСЭР». О том, что животное находится в опасности, сотрудникам службы сообщила одна из местных жительниц

«На паводке спасатели Ишимского ПСО оказывают помощь и животным. В СНТ „Коммунальник“ с островка, который находится в 15 метрах от „большой земли“, эвакуировали собаку. Животное заметила неравнодушная женщина, о чем сообщила в службу спасения», — указано в сообщении ТОСЭР.

Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в р. Ишим Ишимского района приблизился к опасным показателям 2017 года, когда из-за стихии муниципалитет серьезно пострадал. При этом, скорость прибывания воды начинает заметно снижаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ишимском районе (Тюменская область) спасатели эвакуировали собаку с окруженного водой островка. Об этом сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы ГКУ ТО «ТОСЭР». О том, что животное находится в опасности, сотрудникам службы сообщила одна из местных жительниц «На паводке спасатели Ишимского ПСО оказывают помощь и животным. В СНТ „Коммунальник“ с островка, который находится в 15 метрах от „большой земли“, эвакуировали собаку. Животное заметила неравнодушная женщина, о чем сообщила в службу спасения», — указано в сообщении ТОСЭР. Ранее URA.RU писало о том, что уровень воды в р. Ишим Ишимского района приблизился к опасным показателям 2017 года, когда из-за стихии муниципалитет серьезно пострадал. При этом, скорость прибывания воды начинает заметно снижаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...