В Тюменской области похоронят стрелка, который участвовал в боях по освобождению Андреевки

В Тюменской области похоронят стрелка, погибшего в зоне спецоперации
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Скончался на 50-м году жизни
Скончался на 50-м году жизни Фото:

В деревне Еремино Тюменской области 7 мая состоится прощание с участником СВО, стрелком Евгением Максимовым. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

«7 мая в 11:00 на кладбище в деревне Еремино состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком, ефрейтором Максимовым Евгением Валерьевичем. <...> Проявил мужество в боях по освобождению населенного пункта Андреевка Красноармейского района Донецкой народной республики. Погиб 29 января», — сообщили в администрации.

Мужчина жил в селе Черепаново. В сентябре 2024 года решил служить в ВС РФ. Скончался на 50-м году жизни.

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В деревне Еремино Тюменской области 7 мая состоится прощание с участником СВО, стрелком Евгением Максимовым. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. «7 мая в 11:00 на кладбище в деревне Еремино состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком, ефрейтором Максимовым Евгением Валерьевичем. <...> Проявил мужество в боях по освобождению населенного пункта Андреевка Красноармейского района Донецкой народной республики. Погиб 29 января», — сообщили в администрации. Мужчина жил в селе Черепаново. В сентябре 2024 года решил служить в ВС РФ. Скончался на 50-м году жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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