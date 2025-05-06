В Тюменской области похоронят стрелка, который участвовал в боях по освобождению Андреевки

В деревне Еремино Тюменской области 7 мая состоится прощание с участником СВО, стрелком Евгением Максимовым. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.
«7 мая в 11:00 на кладбище в деревне Еремино состоится прощание с участником специальной военной операции, стрелком, ефрейтором Максимовым Евгением Валерьевичем. <...> Проявил мужество в боях по освобождению населенного пункта Андреевка Красноармейского района Донецкой народной республики. Погиб 29 января», — сообщили в администрации.
Мужчина жил в селе Черепаново. В сентябре 2024 года решил служить в ВС РФ. Скончался на 50-м году жизни.
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