В Курган 8 мая прибудет уникальный ретропоезд на паровой тяге. Событие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города.
Поезд, стилизованный под военное время, приедет на железнодорожный вокзал города в 10:00. «В составе поезда — настоящие „теплушки“ с артистами в форме военных лет, создающие атмосферу тех памятных героических времен», — отметили в ведомстве.
После прибытия ретропоезда на перроне запланировано выступление курганских творческих коллективов. В прошлом году в Курган также приезжал «Поезд Победы». Тогда в его составе было 10 вагонов, внутри которых размещался интерактивный музей.
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проходят масштабные подготовительные мероприятия: ремонтируются мемориальные объекты, восстанавливаются памятники и организуются праздничные концерты. В прошлом году город уже принимал ретропоезд с интерактивным музеем, а в этом году событие вновь сопровождается широкой культурной программой, подчеркивающей значимость даты для жителей региона.
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