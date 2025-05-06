В Курган прибудет уникальный «Поезд Победы» на паровой тяге. Фото

«Поезд Победы» приедет в Курган 8 мая
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Поезд прибудет на железнодорожный вокзал города в 10:00 (архивное фото)
Поезд прибудет на железнодорожный вокзал города в 10:00 (архивное фото) Фото:

В Курган 8 мая прибудет уникальный ретропоезд на паровой тяге. Событие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города.

Поезд ко Дню Победы
Поезд ко Дню Победы
Фото:

Поезд, стилизованный под военное время, приедет на железнодорожный вокзал города в 10:00. «В составе поезда — настоящие „теплушки“ с артистами в форме военных лет, создающие атмосферу тех памятных героических времен», — отметили в ведомстве.

После прибытия ретропоезда на перроне запланировано выступление курганских творческих коллективов. В прошлом году в Курган также приезжал «Поезд Победы». Тогда в его составе было 10 вагонов, внутри которых размещался интерактивный музей.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проходят масштабные подготовительные мероприятия: ремонтируются мемориальные объекты, восстанавливаются памятники и организуются праздничные концерты. В прошлом году город уже принимал ретропоезд с интерактивным музеем, а в этом году событие вновь сопровождается широкой культурной программой, подчеркивающей значимость даты для жителей региона.

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В Курган 8 мая прибудет уникальный ретропоезд на паровой тяге. Событие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает администрация города. Поезд, стилизованный под военное время, приедет на железнодорожный вокзал города в 10:00. «В составе поезда — настоящие „теплушки“ с артистами в форме военных лет, создающие атмосферу тех памятных героических времен», — отметили в ведомстве. После прибытия ретропоезда на перроне запланировано выступление курганских творческих коллективов. В прошлом году в Курган также приезжал «Поезд Победы». Тогда в его составе было 10 вагонов, внутри которых размещался интерактивный музей. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проходят масштабные подготовительные мероприятия: ремонтируются мемориальные объекты, восстанавливаются памятники и организуются праздничные концерты. В прошлом году город уже принимал ретропоезд с интерактивным музеем, а в этом году событие вновь сопровождается широкой культурной программой, подчеркивающей значимость даты для жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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