В Кургане интересно: паровоз с артистами в военной форме приедет накануне Дня Победы

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Курган приедет ретропоезд на паровой тяге. На перроне пройдет развлекательная программа. Событие запланировано 8 мая — накануне праздника, когда страна будет отмечать значимую дату. Об этом сообщает организатор — Южно-Уральская железная дорога.
«В честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге. <...> 8 мая — Курган», — указано на сайте организатора.
По прибытии на станцию, поезд, ведомый паровозом, будет встречен творческими коллективами. В состав поезда войдут вагоны «теплушки», где артисты в форме времен Великой Отечественной войны представят концертные программы. Это придаст торжеству особую атмосферу и позволит посетителям более ярко ощутить дух той эпохи. Дополнительно будет организована широкая культурная программа на перронах по прибытии ретропоездов.
В Кургане активно готовятся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: проводится ремонт и благоустройство мемориальных объектов, а также планируются различные культурные мероприятия. Эти подготовительные работы включают восстановление памятников и мемориалов, а также организацию концертов и праздничного салюта, что создает особую атмосферу памяти и уважения к истории страны.
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