Компания из Кургана после скандала с «Эчпочмаком» выпустит традиционный вариант блюда

Компания «Белые ручки» из Кургана после скандала с использованием свинины в национальном татарском блюде сообщила о скором выпуске традиционного эчпочмака с говядиной. Об этом URA.RU рассказали в компании по запросу. Ранее предприятие подверглось критике со стороны татарского сообщества за несоответствие рецептуры татарским традициям.
«В ближайшее время наше производство планирует выпуск „Эчпочмака“ по традиционному рецепту, с использованием говядины и соблюдением всех технологических процессов. Мы уверены, что этот продукт будет соответствовать всем требованиям и порадует наших клиентов, ценящих аутентичные блюда татарской кухни», — сообщили в компании. В «Белых ручках» добавили, что теперь изделие с начинкой из свинины будет называться «Пирог с мясом и картофелем».
В компании отметили, что уважают мнение покупателей и культурные традиции разных народов. Руководство добавило, что всегда старается оперативно реагировать на замечания и открыто к диалогу с представителями сообществ.
Ранее компания «Белые ручки» из Кургана подверглась критике со стороны татарских пользователей сервиса доставки еды за использование свинины в эчпочмаке и некорректное название блюда. После жалоб предприятие изменило наименование, чтобы не задеть национальные чувства.
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