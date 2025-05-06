Компания из Кургана после скандала с «Эчпочмаком» выпустит традиционный вариант блюда

Компания из Кургана после скандала начнет выпускать эчпочмак с говядиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания «Белые ручки» переименовала пирог со свининой, а эчпочмак начнет готовить традиционный - с говядиной
Компания «Белые ручки» переименовала пирог со свининой, а эчпочмак начнет готовить традиционный - с говядиной Фото:

Компания «Белые ручки» из Кургана после скандала с использованием свинины в национальном татарском блюде сообщила о скором выпуске традиционного эчпочмака с говядиной. Об этом URA.RU рассказали в компании по запросу. Ранее предприятие подверглось критике со стороны татарского сообщества за несоответствие рецептуры татарским традициям.

«В ближайшее время наше производство планирует выпуск „Эчпочмака“ по традиционному рецепту, с использованием говядины и соблюдением всех технологических процессов. Мы уверены, что этот продукт будет соответствовать всем требованиям и порадует наших клиентов, ценящих аутентичные блюда татарской кухни», — сообщили в компании. В «Белых ручках» добавили, что теперь изделие с начинкой из свинины будет называться «Пирог с мясом и картофелем».

В компании отметили, что уважают мнение покупателей и культурные традиции разных народов. Руководство добавило, что всегда старается оперативно реагировать на замечания и открыто к диалогу с представителями сообществ.

Ранее компания «Белые ручки» из Кургана подверглась критике со стороны татарских пользователей сервиса доставки еды за использование свинины в эчпочмаке и некорректное название блюда. После жалоб предприятие изменило наименование, чтобы не задеть национальные чувства.

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Компания «Белые ручки» из Кургана после скандала с использованием свинины в национальном татарском блюде сообщила о скором выпуске традиционного эчпочмака с говядиной. Об этом URA.RU рассказали в компании по запросу. Ранее предприятие подверглось критике со стороны татарского сообщества за несоответствие рецептуры татарским традициям. «В ближайшее время наше производство планирует выпуск „Эчпочмака“ по традиционному рецепту, с использованием говядины и соблюдением всех технологических процессов. Мы уверены, что этот продукт будет соответствовать всем требованиям и порадует наших клиентов, ценящих аутентичные блюда татарской кухни», — сообщили в компании. В «Белых ручках» добавили, что теперь изделие с начинкой из свинины будет называться «Пирог с мясом и картофелем». В компании отметили, что уважают мнение покупателей и культурные традиции разных народов. Руководство добавило, что всегда старается оперативно реагировать на замечания и открыто к диалогу с представителями сообществ. Ранее компания «Белые ручки» из Кургана подверглась критике со стороны татарских пользователей сервиса доставки еды за использование свинины в эчпочмаке и некорректное название блюда. После жалоб предприятие изменило наименование, чтобы не задеть национальные чувства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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