Ветеран чеченской войны и волонтер стали кандидатами эсеров на выборах в облдуму

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У эсеров в Кургане появились новые кандидаты на выборы в облдуму
У эсеров в Кургане появились новые кандидаты на выборы в облдуму Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В Курганской области партия «Справедливая Россия — За правду» начала формировать список кандидатов для участия в выборах в областную думу, которые состоятся в сентябре 2025 года. Как сообщил URA.RU лидер регионального отделения Валерий Державин, согласованы кандидатуры Вадима Струнина и Ольги Гельвер. О своем намерении выдвигаться также рассказала сама Гельвер.

«Вадим Струнин и Ольга Гельвер согласованы на выборы в областную думу в сентябре», — сообщил корреспонденту URA.RU Валерий Державин.  Отмечается, что Вадим Струнин — ветеран боевых действий в Чечне, награжден медалью маршала Жукова. Имеет политический опыт — ранее он возглавлял региональный штаб «Молодой гвардии Единой России», был депутатом городской думы и активистом местного отделения партии.

Ольга Гельвер уточнила, что руководит группой компаний «Спецпошив», является волонтером и занимается помощью бездомным животным. «У меня есть своя группа в [соцсети] „ВКонтакте“ по помощи в поисках потерявшихся животных „Уютный дом“. Конечно, я иду для того, чтобы помогать людям. Также я хочу навести порядок в области обращения с животными в городе Кургане и в области», — заявила она журналисту URA.RU, отметив, что планирует баллотироваться по Заозерному округу №5.

Ранее URA.RU сообщалось, что от партии в Курганскую облдуму выдвинутся оппозиционер и экс-депутат Яков Сидоров, бывший депутат гордумы Максим Пивоваров, юрист Павел Котюсов и сам Валерий Державин. Выборы в областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит выбрать 34 депутата.

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В Курганской области партия «Справедливая Россия — За правду» начала формировать список кандидатов для участия в выборах в областную думу, которые состоятся в сентябре 2025 года. Как сообщил URA.RU лидер регионального отделения Валерий Державин, согласованы кандидатуры Вадима Струнина и Ольги Гельвер. О своем намерении выдвигаться также рассказала сама Гельвер. «Вадим Струнин и Ольга Гельвер согласованы на выборы в областную думу в сентябре», — сообщил корреспонденту URA.RU Валерий Державин.  Отмечается, что Вадим Струнин — ветеран боевых действий в Чечне, награжден медалью маршала Жукова. Имеет политический опыт — ранее он возглавлял региональный штаб «Молодой гвардии Единой России», был депутатом городской думы и активистом местного отделения партии. Ольга Гельвер уточнила, что руководит группой компаний «Спецпошив», является волонтером и занимается помощью бездомным животным. «У меня есть своя группа в [соцсети] „ВКонтакте“ по помощи в поисках потерявшихся животных „Уютный дом“. Конечно, я иду для того, чтобы помогать людям. Также я хочу навести порядок в области обращения с животными в городе Кургане и в области», — заявила она журналисту URA.RU, отметив, что планирует баллотироваться по Заозерному округу №5. Ранее URA.RU сообщалось, что от партии в Курганскую облдуму выдвинутся оппозиционер и экс-депутат Яков Сидоров, бывший депутат гордумы Максим Пивоваров, юрист Павел Котюсов и сам Валерий Державин. Выборы в областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. Курганцам предстоит выбрать 34 депутата.
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