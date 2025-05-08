На митинге у посольства Германии «Справедливая Россия» осудила поддержку Украины. Видео

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Члены партии осудили заявление МИД Германии о нежелательности присутствия российских делегаций на праздновании Дня Победы
Члены партии осудили заявление МИД Германии о нежелательности присутствия российских делегаций на праздновании Дня Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) провела у здания посольства Германии акцию, приуроченную к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия осудили Германию за поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Последовательная военная, политическая, финансово-экономическая поддержка Германией Украины и стран Прибалтики направлена на формирование в этих странах антироссийских режимов», — передает партия на официальном сайте. Также партия раскритиковала позицию МИД Германии, назвав недопуск российских делегаций на празднование Дня Победы «оскорблением памяти погибших».

На митинге напомнили, что в годы войны нацисты уничтожили свыше 14 миллионов советских граждан и около 70 тысяч населенных пунктов. На акции звучали лозунги: «ФРГ + Украина = коричневая чума», «Поход на Восток всегда заканчивается капитуляцией Запада». Партия призвала противников фашизма объединиться, подчеркнув, что Россия не допустит искажения истории. Акция прошла без нарушений.

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Партия «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) провела у здания посольства Германии акцию, приуроченную к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия осудили Германию за поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Последовательная военная, политическая, финансово-экономическая поддержка Германией Украины и стран Прибалтики направлена на формирование в этих странах антироссийских режимов», — передает партия на официальном сайте. Также партия раскритиковала позицию МИД Германии, назвав недопуск российских делегаций на празднование Дня Победы «оскорблением памяти погибших». На митинге напомнили, что в годы войны нацисты уничтожили свыше 14 миллионов советских граждан и около 70 тысяч населенных пунктов. На акции звучали лозунги: «ФРГ + Украина = коричневая чума», «Поход на Восток всегда заканчивается капитуляцией Запада». Партия призвала противников фашизма объединиться, подчеркнув, что Россия не допустит искажения истории. Акция прошла без нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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