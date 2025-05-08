Афанасьев напомнил тюменским водителям правила поведения в день Победы

Тюменских водителей попросили не оставлять машины на обочинах в день Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая часть улиц Тюмени будет перекрыта для проведения парада и других мероприятий
9 мая часть улиц Тюмени будет перекрыта для проведения парада и других мероприятий Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев напомнил тюменским автомобилистам, как стоит себя вести в день празднования юбилея Великой победы. Слова градоначальника привел в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Я прошу с пониманием отнестись к тому, что часть улиц будет перекрыта. На этих территориях нельзя оставлять машины на обочинах», — отметил Афанасьев.

Он также напомнил, что в день Победы пользоваться электросамокатами будет запрещено. Как ранее рассказало URA.RU, сервисы кикшеринга уже убрали средства индивидуальной мобильности с улиц города. 

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Глава Тюмени Максим Афанасьев напомнил тюменским автомобилистам, как стоит себя вести в день празднования юбилея Великой победы. Слова градоначальника привел в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Я прошу с пониманием отнестись к тому, что часть улиц будет перекрыта. На этих территориях нельзя оставлять машины на обочинах», — отметил Афанасьев. Он также напомнил, что в день Победы пользоваться электросамокатами будет запрещено. Как ранее рассказало URA.RU, сервисы кикшеринга уже убрали средства индивидуальной мобильности с улиц города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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