Афанасьев напомнил тюменским водителям правила поведения в день Победы

Глава Тюмени Максим Афанасьев напомнил тюменским автомобилистам, как стоит себя вести в день празднования юбилея Великой победы. Слова градоначальника привел в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Я прошу с пониманием отнестись к тому, что часть улиц будет перекрыта. На этих территориях нельзя оставлять машины на обочинах», — отметил Афанасьев.
Он также напомнил, что в день Победы пользоваться электросамокатами будет запрещено. Как ранее рассказало URA.RU, сервисы кикшеринга уже убрали средства индивидуальной мобильности с улиц города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!