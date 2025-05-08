08 мая 2025

Власти Тюмени объяснили, как развезут горожан с набережной после салюта

Тюменцев после праздничного салюта 9 мая будут развозить 25 автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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После салюта в Тюмени 25 автобусов выйдут на линию — №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55
После салюта в Тюмени 25 автобусов выйдут на линию — №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55 Фото:

Праздничные мероприятия 9 мая на тюменской набережной начнутся в 20:30, событие завершится салютом в 22:30. Чтобы развезти горожан после торжеств, будут работать 25 автобусов по 11 маршрутам. Об этом сообщила администрация города.

«Напомним, чтобы развезти тюменцев по домам после салюта, задействуют 11 маршрутов: №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. На линию для этих целей выпустят 25 автобусов», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, как будет ездить общественный транспорт в Тюмени 9 мая. В День Победы некоторые городские автобусные маршруты будут курсировать согласно расписанию будних дней.

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Праздничные мероприятия 9 мая на тюменской набережной начнутся в 20:30, событие завершится салютом в 22:30. Чтобы развезти горожан после торжеств, будут работать 25 автобусов по 11 маршрутам. Об этом сообщила администрация города. «Напомним, чтобы развезти тюменцев по домам после салюта, задействуют 11 маршрутов: №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. На линию для этих целей выпустят 25 автобусов», — сообщили в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, как будет ездить общественный транспорт в Тюмени 9 мая. В День Победы некоторые городские автобусные маршруты будут курсировать согласно расписанию будних дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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