Как в Тюмени прошла всероссийская минута молчания. Фоторепортаж

Тюменцы почтили память предков-фронтовиков минутой молчания
© Служба новостей «URA.RU»
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Память о подвиге советского народа живет в каждой тюменской семье
Память о подвиге советского народа живет в каждой тюменской семье Фото:
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В центре Тюмени приостановили движение для проведения минуты молчания. Каждому из тех, кто пришел на перекресток Мельникайте и Республики. нашлось, кого вспомнить: фронтовики есть в истории каждой российской семьи. Как прошла минута молчания в Тюмени — в фоторепортаже URA.RU.

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В центре Тюмени приостановили движение для проведения минуты молчания. Каждому из тех, кто пришел на перекресток Мельникайте и Республики. нашлось, кого вспомнить: фронтовики есть в истории каждой российской семьи. Как прошла минута молчания в Тюмени — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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