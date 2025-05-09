Память о подвиге советского народа живет в каждой тюменской семье
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В центре Тюмени приостановили движение для проведения минуты молчания. Каждому из тех, кто пришел на перекресток Мельникайте и Республики. нашлось, кого вспомнить: фронтовики есть в истории каждой российской семьи. Как прошла минута молчания в Тюмени — в фоторепортаже URA.RU.
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