10 мая 2025
09 мая 2025

В Тюменской области на озере погиб пожилой рыбак. Видео

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Спасатели обнаружили пустую лодку на озере
Спасатели обнаружили пустую лодку на озере Фото:

В Тюменской области на озере Рыжково погиб рыбак из села Армизонское. О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Пожилой житель села Армизонское отправился на рыбалку на озеро Рыжково и не выходит на связь. Позже силами полиции и спасателей тело мужчин было обнаружено в воде», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина отправился на рыбалку 10 мая. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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В Тюменской области на озере Рыжково погиб рыбак из села Армизонское. О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «Пожилой житель села Армизонское отправился на рыбалку на озеро Рыжково и не выходит на связь. Позже силами полиции и спасателей тело мужчин было обнаружено в воде», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина отправился на рыбалку 10 мая. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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