Спасатели обнаружили пустую лодку на озере
В Тюменской области на озере Рыжково погиб рыбак из села Армизонское. О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Пожилой житель села Армизонское отправился на рыбалку на озеро Рыжково и не выходит на связь. Позже силами полиции и спасателей тело мужчин было обнаружено в воде», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Мужчина отправился на рыбалку 10 мая. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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