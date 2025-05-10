Тюменцев ждет новый скачок цен на домашний интернет

В Тюменской области с 1 июня вырастут цены на услуги домашнего интернета и пакетные предложения с телевидением, телефонией, видеонаблюдением и домофоном. Об изменении тарифов объявил один из крупных операторов связи «Дом.ру», сославшись на экономическую ситуацию в стране.
«С 1 июня увеличится стоимость пакетных предложений, в которых оказывается несколько услуг по договору. Кроме интернета, с 1 июня подорожают телевидение, телефония, видеонаблюдение и домофония. Выросли затраты на электроэнергию, приобретение материалов и оборудования, что также повлияло на стоимость услуг», — рассказали РБК Тюмень в «Дом.ру».
Представители провайдера уточнили, что пересмотр тарифов связан с увеличением затрат на обслуживание сетей и закупку оборудования, а также с ростом стоимости электроэнергии и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи. На сколько вырастет плата в компании не уточнили.
Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что увеличение тарифов со стороны операторов частично связано с необходимостью покрыть возросшие налоговые издержки. В частности, с 2025 года ставка налога на прибыль организаций увеличена с 20% до 25%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!