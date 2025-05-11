11 мая 2025
10 мая 2025

В Шадринске заметили северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Редкое явление увидели в небе горожане
Редкое явление увидели в небе горожане Фото:

Жители Шадринска в Курганской области накануне заметили в небе природное явление похожее на северное сияние. Об этом горожане рассказали в соцсети. Однако некоторые местные сомневаются, говорят, что это эффект от освещения.

«Северное сияние было в Шадринске», — сообщил один из горожан в паблике «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». На фото можно увидеть свечение в небе. В комментариях горожане усомнились, что это северное сияние. Они считают, что возможно это свет от фонарей преломился в облаках.

Согласно открытым данным, северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц.

Ранее 12 мая 2024 года в Курганской области жителям удавалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки. 

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Жители Шадринска в Курганской области накануне заметили в небе природное явление похожее на северное сияние. Об этом горожане рассказали в соцсети. Однако некоторые местные сомневаются, говорят, что это эффект от освещения. «Северное сияние было в Шадринске», — сообщил один из горожан в паблике «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». На фото можно увидеть свечение в небе. В комментариях горожане усомнились, что это северное сияние. Они считают, что возможно это свет от фонарей преломился в облаках. Согласно открытым данным, северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. Ранее 12 мая 2024 года в Курганской области жителям удавалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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