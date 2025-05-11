Жители Шадринска в Курганской области накануне заметили в небе природное явление похожее на северное сияние. Об этом горожане рассказали в соцсети. Однако некоторые местные сомневаются, говорят, что это эффект от освещения.
«Северное сияние было в Шадринске», — сообщил один из горожан в паблике «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». На фото можно увидеть свечение в небе. В комментариях горожане усомнились, что это северное сияние. Они считают, что возможно это свет от фонарей преломился в облаках.
Согласно открытым данным, северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц.
Ранее 12 мая 2024 года в Курганской области жителям удавалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.
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