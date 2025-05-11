В Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен «Запорожец» 1984 года выпуска. Автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей после апгрейда используется для состязаний по дрифту.
«Продается ЗАЗ-968, подготовленный для зимних DRIFT-ивентов. Двс 21124. Всё работает. Едет бодро и быстро боком», — сообщает продавец на сайте бесплатных объявлений.
В разговоре с URA.RU владелец машины пояснил, что в ХМАО аналогов такому автомобилю нет. «В ХМАО таких машин точно нет. Купил ее случайно несколько лет назад и переделал для дрифта на спор с товарищем. Он был уверен, что машина не поедет, но проиграл», — пояснил сургутянин Олег.
Причиной продажи стал угасший интерес к состязаниям по дрифту. С того момента, как лот выставлен на продажу, объявление просмотрели уже почти 170 тысяч раз, однако, на покупку пока никто так и не решился.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте продается ГАЗ-13 «Чайка» 1963 год выпуска. Цена лота, выставленного на сайте бесплатных объявлений, 6,5 миллионов рублей.
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