Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 25 миллионов рублей

В Тюменской области за неделю от действий мошенников пострадали 85 жителей, а сумма похищенных у них денег превысила 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — указано в сообщении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что самой крупной стала кража 2,3 миллиона рублей у жительницы областного центра. Как сообщает прокуратура, тюменке позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ. Под предлогом избежания уголовной ответственности злоумышленник убедил женщину перевести ему деньги.
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