11 мая 2025

Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 25 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Самой крупной стала кража 2,3 миллиона рублей у жительницы областного центра
Самой крупной стала кража 2,3 миллиона рублей у жительницы областного центра Фото:

В Тюменской области за неделю от действий мошенников пострадали 85 жителей, а сумма похищенных у них денег превысила 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — указано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что самой крупной стала кража 2,3 миллиона рублей у жительницы областного центра. Как сообщает прокуратура, тюменке позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ. Под предлогом избежания уголовной ответственности злоумышленник убедил женщину перевести ему деньги.

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В Тюменской области за неделю от действий мошенников пострадали 85 жителей, а сумма похищенных у них денег превысила 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 85 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 25 млн рублей», — указано в сообщении прокуратуры. В ведомстве уточнили, что самой крупной стала кража 2,3 миллиона рублей у жительницы областного центра. Как сообщает прокуратура, тюменке позвонил неизвестный, представившись сотрудником ФСБ. Под предлогом избежания уголовной ответственности злоумышленник убедил женщину перевести ему деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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