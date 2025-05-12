В Кургане пройдут гидравлические испытания рядом с Чеховским мостом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гидравлические испытания пройдут 14 мая
Гидравлические испытания пройдут 14 мая Фото:

В Кургане 14 мая с 9:00 до 11:00 на тепломагистрали «Север-1» по улице Галкинский переезд пройдут гидравлические испытания. Жителей города просят заранее продумать альтернативные маршруты движения, так как тепломагистраль проходит вдоль улиц Галкинский переезд от Чеховского моста до кольца у «Гиперсити», Зауральская, а также пересекает улицы Автозаводскую, Юргамышскую. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании».

«В этом году при последних испытаниях на подающем трубопроводе произошли серьезные повреждения в павильоне секционных задвижек. Ремонт сложный и технически, и физически. Работаем дальше, подготовка тепловых сетей к зиме только началась! В прошлом году было устранено более 800 дефектов разной степени сложности», — уточняет «КГК».

Кроме того, специалисты напомнили, что на данном участке ежегодно выявляются как незначительные, так и серьезные дефекты, для устранения которых требуются значительные ресурсы. В 2023 году был заменен компенсатор над железнодорожным полотном, а в 2024 году обновлен участок под железной дорогой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 14 мая с 9:00 до 11:00 на тепломагистрали «Север-1» по улице Галкинский переезд пройдут гидравлические испытания. Жителей города просят заранее продумать альтернативные маршруты движения, так как тепломагистраль проходит вдоль улиц Галкинский переезд от Чеховского моста до кольца у «Гиперсити», Зауральская, а также пересекает улицы Автозаводскую, Юргамышскую. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». «В этом году при последних испытаниях на подающем трубопроводе произошли серьезные повреждения в павильоне секционных задвижек. Ремонт сложный и технически, и физически. Работаем дальше, подготовка тепловых сетей к зиме только началась! В прошлом году было устранено более 800 дефектов разной степени сложности», — уточняет «КГК». Кроме того, специалисты напомнили, что на данном участке ежегодно выявляются как незначительные, так и серьезные дефекты, для устранения которых требуются значительные ресурсы. В 2023 году был заменен компенсатор над железнодорожным полотном, а в 2024 году обновлен участок под железной дорогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...