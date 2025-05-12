В Кургане пройдут гидравлические испытания рядом с Чеховским мостом

В Кургане 14 мая с 9:00 до 11:00 на тепломагистрали «Север-1» по улице Галкинский переезд пройдут гидравлические испытания. Жителей города просят заранее продумать альтернативные маршруты движения, так как тепломагистраль проходит вдоль улиц Галкинский переезд от Чеховского моста до кольца у «Гиперсити», Зауральская, а также пересекает улицы Автозаводскую, Юргамышскую. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании».
«В этом году при последних испытаниях на подающем трубопроводе произошли серьезные повреждения в павильоне секционных задвижек. Ремонт сложный и технически, и физически. Работаем дальше, подготовка тепловых сетей к зиме только началась! В прошлом году было устранено более 800 дефектов разной степени сложности», — уточняет «КГК».
Кроме того, специалисты напомнили, что на данном участке ежегодно выявляются как незначительные, так и серьезные дефекты, для устранения которых требуются значительные ресурсы. В 2023 году был заменен компенсатор над железнодорожным полотном, а в 2024 году обновлен участок под железной дорогой.
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