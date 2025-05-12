12 мая 2025

Пермская предпринимательница получила штраф за хранение зараженной древесины

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский предприниматель привлечен к ответственности за ненадлежащее хранение хвойных лесоматериалов
Пермский предприниматель привлечен к ответственности за ненадлежащее хранение хвойных лесоматериалов Фото:

В Пермском крае оштрафовано лесозаготовительное предприятие, расположенное в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа. Причиной стали выявленные в древесине карантинные вредители. Продукция предназначалась для отправки в Волгоградскую область, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Выявлено, что в результате досмотра пиломатериалов из древесины хвойных пород (ель), предназначенных к отправке железнодорожным транспортом в Волгоградскую область, установлено наличие карантинных вредителей. Среди них — большой черный еловый усач и черный сосновый усач по одной личинке в живом состоянии», — сообщает сайт ведомства.

Сообщается, что предприниматель не обеспечила отдельное хранение зараженных лесоматериалов от продукции, не содержащей вредителей. Кроме того, она не проинформировала Управление Россельхознадзора о выявлении признаков заражения лесопродукции в процессе ее хранения и подготовки к отправке. По результатам проверки компания была привлечена к административной ответственности.

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В Пермском крае оштрафовано лесозаготовительное предприятие, расположенное в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа. Причиной стали выявленные в древесине карантинные вредители. Продукция предназначалась для отправки в Волгоградскую область, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Выявлено, что в результате досмотра пиломатериалов из древесины хвойных пород (ель), предназначенных к отправке железнодорожным транспортом в Волгоградскую область, установлено наличие карантинных вредителей. Среди них — большой черный еловый усач и черный сосновый усач по одной личинке в живом состоянии», — сообщает сайт ведомства. Сообщается, что предприниматель не обеспечила отдельное хранение зараженных лесоматериалов от продукции, не содержащей вредителей. Кроме того, она не проинформировала Управление Россельхознадзора о выявлении признаков заражения лесопродукции в процессе ее хранения и подготовки к отправке. По результатам проверки компания была привлечена к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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