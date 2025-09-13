В поселке Юбилейный Губахинского округа Пермского края на избирательный участок пришли корова Марья и кот Борис. Видеозапись необычных посетителей URA.RU предоставил ТИК Губахинского округа.
«Корова Марья пришла к воротам избирательного участка в семь утра. Следом за ней пришел кот Борис. Он уже несколько дней буквально дежурит во дворе местной школы, где проходят выборы губернатора Пермского края», — говорится на видео.
Увидев корову, охранник ТИКа пошутил: «Я вам сразу говорю: нет паспорта — нет голоса». Выборы губернатора проходят в регионе с 12 по 14 сентября. В первый день свое мнение выразили свыше 360 000 человек.
