В Прикамье корова Марья и кот Борис пришли на избирательный участок. Видео

Корова Марья решила, что ей нужно попасть на выборы губернатора (архивное фото)
Корова Марья решила, что ей нужно попасть на выборы губернатора (архивное фото) Фото:
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В поселке Юбилейный Губахинского округа Пермского края на избирательный участок пришли корова Марья и кот Борис. Видеозапись необычных посетителей URA.RU предоставил ТИК Губахинского округа.

«Корова Марья пришла к воротам избирательного участка в семь утра. Следом за ней пришел кот Борис. Он уже несколько дней буквально дежурит во дворе местной школы, где проходят выборы губернатора Пермского края», — говорится на видео.

Увидев корову, охранник ТИКа пошутил: «Я вам сразу говорю: нет паспорта — нет голоса». Выборы губернатора проходят в регионе с 12 по 14 сентября. В первый день свое мнение выразили свыше 360 000 человек.

