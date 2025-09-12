12 сентября 2025

Жители Пермского края в пятый раз за всю историю выбирают губернатора: гонка только началась

Во второй день голосования избирательные участки Прикамья открыли в восемь утра
В Пермском крае второй день голосования на выборах губернатора региона начался с открытия избирательных участков в 8:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, следящий за ходом кампании.

«Все избирательные участки в Пермском крае — их в регионе 1743 — открыли свои двери для посетителей ровно в восемь утра 13 сентября. С этого начался второй из трех судьбоносных дней», — пояснил корреспондент информационного агентства.

URA.RU уже рассказывало, что в выборах главы Прикамья по итогам первого дня приняли участие 363 184 человека. Это 18,41% от общего числа избирателей.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, выборная кампания в регионе идет спокойно. По его словам, претензий нет как на федеральном, так и на региональном уровнях.

В Пермском крае с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. В течение трех дней местные жители имеют возможность проголосовать за одного из пяти кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву («Партия пенсионеров»), Дмитрия Махонина («Единая Россия»), Олега Постникова (ЛДПР) или Дениса Шитова («Новые люди»). Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Первые прямые выборы на территории провели в декабре 1996 года. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. Кампания 2025 года стала пятой по счету.

