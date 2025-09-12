12 сентября 2025

Поджег банк, почту и машину с полицейскими: преступник из Кунгура отделался условкой

К условному сроку приговорили поджигателя почты и банка в Кунгуре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленника обвинили по трем статьям Уголовного кодекса
Злоумышленника обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Фото:

Жителя Кунгура (Пермский край) приговорили к условному сроку за попытку поджога отделения банка, почты и машины правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба местного районного суда.

«Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением обязанностей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Следствие установило, что поджигатель находился в состоянии наркотического опьянения. Он вступил в сговор с неустановленным лицом по телефону и действовал по инструкции.

Все произошло в один день, об этом URA.RU уже рассказывало. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью двери отделения почты и поджег их. Затем он попытался поджечь двери Россельхозбанка и «Газель» с правоохранителями.

Довести свой замысел до конца преступник не сумел. Огонь быстро потушили, а самого злоумышленника обезвредили случайные прохожие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Кунгура (Пермский край) приговорили к условному сроку за попытку поджога отделения банка, почты и машины правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба местного районного суда. «Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением обязанностей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Следствие установило, что поджигатель находился в состоянии наркотического опьянения. Он вступил в сговор с неустановленным лицом по телефону и действовал по инструкции. Все произошло в один день, об этом URA.RU уже рассказывало. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью двери отделения почты и поджег их. Затем он попытался поджечь двери Россельхозбанка и «Газель» с правоохранителями. Довести свой замысел до конца преступник не сумел. Огонь быстро потушили, а самого злоумышленника обезвредили случайные прохожие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...