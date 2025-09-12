Поджег банк, почту и машину с полицейскими: преступник из Кунгура отделался условкой

Жителя Кунгура (Пермский край) приговорили к условному сроку за попытку поджога отделения банка, почты и машины правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба местного районного суда.
«Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением обязанностей. Приговор не вступил в законную силу», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Следствие установило, что поджигатель находился в состоянии наркотического опьянения. Он вступил в сговор с неустановленным лицом по телефону и действовал по инструкции.
Все произошло в один день, об этом URA.RU уже рассказывало. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью двери отделения почты и поджег их. Затем он попытался поджечь двери Россельхозбанка и «Газель» с правоохранителями.
Довести свой замысел до конца преступник не сумел. Огонь быстро потушили, а самого злоумышленника обезвредили случайные прохожие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!