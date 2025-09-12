Правообладатель Чебурашки и Крокодила Гены за ставил пермяка заплатить

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к владельцу местного сайта, который незаконно использовал изображения Чебурашки и Крокодила Гены для рекламы праздничных услуг. С ответчика взыскали 53 тысячи рублей, сообщает краевой суд.
«Как установил суд, в октябре 2022 года пермяк разместил на своем сайте vprazdnik-perm узнаваемые образы советских мультперсонажей без разрешения правообладателя — АО „Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“. Изображения Чебурашки и Крокодила Гены использовались для продвижения коммерческих услуг, что нарушило исключительные права истцов“, — говорится на странице в соцсети во „ВКонтакте“ Пермского краевого суда.
Суд подчеркнул, что правомерное использование таких объектов интеллектуальной собственности требует согласования и выплаты вознаграждения. По решению суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 40 тысяч рублей, а также расходы на госпошлину (8 тысяч рублей) и фиксацию нарушения (5 тысяч рублей). Общая сумма взыскания составила 53 тысячи рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывал, что правообладатель Чебурашки судится с пермским бизнесменом из-за носков. С пермского бизнесмена требуют 100 тысяч рублей за носки с известным мультгероем
