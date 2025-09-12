12 сентября 2025

Правообладатель Чебурашки и Крокодила Гены за ставил пермяка заплатить

«Союзмультфильм» взыскал компенсацию с пермяка за использование мультперсонажей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Союзмультфильм взыскал компенсацию за нарушение авторских прав
Союзмультфильм взыскал компенсацию за нарушение авторских прав Фото:

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к владельцу местного сайта, который незаконно использовал изображения Чебурашки и Крокодила Гены для рекламы праздничных услуг. С ответчика взыскали 53 тысячи рублей, сообщает краевой суд.

«Как установил суд, в октябре 2022 года пермяк разместил на своем сайте vprazdnik-perm узнаваемые образы советских мультперсонажей без разрешения правообладателя — АО „Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“. Изображения Чебурашки и Крокодила Гены использовались для продвижения коммерческих услуг, что нарушило исключительные права истцов“, — говорится на странице в соцсети во „ВКонтакте“ Пермского краевого суда.

Суд подчеркнул, что правомерное использование таких объектов интеллектуальной собственности требует согласования и выплаты вознаграждения. По решению суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 40 тысяч рублей, а также расходы на госпошлину (8 тысяч рублей) и фиксацию нарушения (5 тысяч рублей). Общая сумма взыскания составила 53 тысячи рублей. Судебный акт не вступил в законную силу. 

Ранее URA.RU рассказывал, что правообладатель Чебурашки судится с пермским бизнесменом из-за носков. С пермского бизнесмена требуют 100 тысяч рублей за носки с известным мультгероем

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к владельцу местного сайта, который незаконно использовал изображения Чебурашки и Крокодила Гены для рекламы праздничных услуг. С ответчика взыскали 53 тысячи рублей, сообщает краевой суд. «Как установил суд, в октябре 2022 года пермяк разместил на своем сайте vprazdnik-perm узнаваемые образы советских мультперсонажей без разрешения правообладателя — АО „Киностудия „Союзмультфильм“ и ООО „Союзмультфильм“. Изображения Чебурашки и Крокодила Гены использовались для продвижения коммерческих услуг, что нарушило исключительные права истцов“, — говорится на странице в соцсети во „ВКонтакте“ Пермского краевого суда. Суд подчеркнул, что правомерное использование таких объектов интеллектуальной собственности требует согласования и выплаты вознаграждения. По решению суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение авторских прав в размере 40 тысяч рублей, а также расходы на госпошлину (8 тысяч рублей) и фиксацию нарушения (5 тысяч рублей). Общая сумма взыскания составила 53 тысячи рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.  Ранее URA.RU рассказывал, что правообладатель Чебурашки судится с пермским бизнесменом из-за носков. С пермского бизнесмена требуют 100 тысяч рублей за носки с известным мультгероем
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...