В Губахе закрыли частный пансионат для пожилых из-за нарушений

В Губахе (Пермский край) закрыли частный пансионат для пожилых и инвалидов. Причиной стали многочисленные нарушения, которые обнаружили прокуроры и проверяющие. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.
«Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами проверили частный пансионат, где ухаживали за пожилыми и инвалидами. Проверка показала, что в учреждении кормили людей плохо, не оказывали необходимые услуги, не было условий для инвалидов-колясочников, а персонал плохо следил за здоровьем постояльцев. Также выяснилось, что здание вообще не предназначено для социальных учреждений», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Надзорное ведомство подало в суд, чтобы закрыть пансионат. Суд согласился с доводами и немедленно прекратил работу организации. Судебные приставы не пускают людей в здание, а всех проживавших там перевезли в государственные социальные учреждения Пермского края.
Ранее в Пермском крае также выявлялись нарушения в работе социальных объектов: в Перми общественная организация привлечена к ответственности за неудовлетворительное состояние заброшенного бомбоубежища. Тогда после вмешательства судебных приставов помещение было приведено в соответствие с требованиями за два месяца.
