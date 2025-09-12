Пермяки рассказали, сколько времени сидят в рабочих чатах

Почти треть рабочего дня пермяки тратят на переписку в мессенджерах, при этом 13% сотрудников проводят в чатах больше половины времени. Результатами опроса с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«44% компаний используют только общие мессенджеры, а 32% сочетают их с корпоративными инструментами. Еще 32% организаций пользуются как обычными, так и корпоративными сервисами, а только корпоративные мессенджеры применяют 8% компаний. При этом в каждой четвертой компании ждут, что сотрудник ответит в чате в течение получаса. В среднем на переписку у пермяков уходит 28% рабочего времени. 13% сотрудников тратят на чаты больше половины своего рабочего дня», — говорится в исследовании.
Женщины сообщают, что проводят в мессенджерах 29% времени, а мужчины — 26%. Молодые специалисты до 35 лет чатят значительно больше (31% времени), чем их коллеги старше 45 лет (23%).
Несмотря на высокую нагрузку, большинство (69%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Однако среди тех, кто тратит на чаты больше половины дня, эта доля снижается до 65%, а 23% уже считают переписку вредной.
При этом лишь в 1% компаний руководство ввело «часы тишины», когда сотрудников не беспокоят в мессенджерах. Чаще всего на паузу уведомления ставят самостоятельно молодые сотрудники до 35 лет.
Ранее аналитики SuperJob сообщали, что каждая третья компания в Перми сохраняет удаленный формат работы для части сотрудников, в основном для IT-специалистов. При этом дистанционная занятость чаще всего затрагивает менее 10% персонала. Такой формат работы способствует росту использования мессенджеров для делового общения и координации внутри команд.
